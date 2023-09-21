YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı

Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı

21.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan şüpheli, elde edilen yeni deliller doğrultusunda tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Eylül'de, Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta, aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve dün adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan, suça sürüklenen çocuk P.G, elde edilen yeni deliller doğrultusunda tekrar gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan P.G, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Böylece tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

18 Eylül'de meydana gelen silahlı kavgada, H.T, R.G. ve M.G. hayatını kaybetmiş, S.T. yaralanmıştı. Soruşturma çerçevesinde, suça sürüklenen çocuk M.M.D, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam eden S.T. gözaltında alınmıştı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kişinin tabancasıyla araca doğru koştuğu, o sırada araçtan inen bir kişi ile birbirlerine tabancayla ateş açtığı ve bir süre sonra bu kişilerin yere yığıldığı görülüyor.

Daha sonra araçtaki bir kız çocuğunun yerde yatan kişiye tabancayla ateş etmesi görüntülerde yer alıyor. Bunun ardından başka bir çocuğun da yerde yatan aynı kişiye silahıyla ateş etmesi, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Minibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralıMinibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
İzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandıİzmir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Eylül Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
05:58
Öğle
12:17
İkindi
15:44
Akşam
18:26
Yatsı
19:42

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Perşembe

Sentepe eczanesi
Baglar
Emir eczanesi
Hazro
Nil eczanesi
Cinar
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Karaz eczanesi
Kocakoy
Ela eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.