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GÜNCELLEME - Durdurulmak istenen kamyonet polis aracına çarptı, bir polis memuru yaralandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.11.2020 12:51 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da durdurulmak istenen kamyonetin polis aracına çarpması sonucu bir polis yaralandı, 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Elazığ kara yolunda takibe aldıkları 44 AAE 678 plakalı kamyoneti durdurmaya çalıştı.

Kamyonet sürücüsü, Eğil Kavşağı'nın 2. kilometresinde, aracını polis ekiplerinin üzerine sürdü.

Ekip aracındaki 3 polis memurundan kıdemli başpolis N.O. ağır yaralandı.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralanan polisin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

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