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Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA AA
06.08.2024 08:49
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uslu köyü mevkisinde meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında ekiplerin söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Numan Hatipoğlu'nun beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Evren, Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ile yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarını yerinde incelediği belirtildi.

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Express
Anahtar Kelimeler:
yangın Elazığ

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