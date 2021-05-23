GÜNCELLEME - Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 24 kişi dumandan etkilendi

Rektör Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nin poliklinik kısmında, hayırsever tarafından yaptırılan altyapıyla ilgili genişletme ve iyileştirme çalışmaları olduğunu söyledi.

"Çok büyük bir alevli yangın değil ama özellikle izolasyon malzemesinin tutuşması sonrasında duman olmuş. Bu da karbonmonoksit birikimine neden olup, dumandan dolayı etkilenen hastalarımız ve personelimiz oldu. Çok şükür can kaybı yok. Bu bizi çok mutlu etti. Hastalarımızın durumu da çok iyi. Gerek hastaların gerekse personelin tedavileri devam ediyor. İnşallah onlar da sağlıklarına kavuşacaklar. Geçmiş olsun diyorum. Hastalarımıza bir an önce şifa diliyorum. Allah beterinden korusun."

Yangında 13 hasta ile 11 personelin dumandan etkilendiğini aktaran Çalış, "Alevli bir yanma yok. Sadece dumanın havalandırmadan da girmesinden dolayı etkilenme oldu. Şu anda durumları çok iyi. Hemen tahliye edildiler. Onkoloji servisimiz boşaltıldı, hastalar başka servislere aktarıldı. İnşallah belki bugün içerisinde, belki yarın gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hastalarımız tekrar servislerine dönecekler." diye konuştu.

