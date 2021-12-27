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GÜNCELLEME - Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

27.12.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen zanlı tutuklandı.

Kardeşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle Gaziantep'in Nizip ilçesinden baba ocağı Erzincan'daki evine gelen öğretmen Ayşegül T'yi (34), bıçaklayarak öldüren ve ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Nazım T'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Ali Nazım T, sağlık kontrolünün ardından cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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