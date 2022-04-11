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GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin 60 bin 950 dolarını dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

11.04.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir kişinin 60 bin 950 dolarını dolandırdıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alpu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan İ.C, çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkararak bir internet sitesinde ilan verdi. Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli alıcı olduğunu belirterek İ.C. ile temas kurdu.

Bir süre internet üzerinden görüşen şüpheliler, çiftlik sahibi İ.C'ye Türkiye'ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek 60 bin 950 dolar borç vermesini, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi.

Müşteki İ.C, bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir'de buluştuğu 3 şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra şüphelilerden haber alamayan İ.C, dolandırıldığını anlayıp Alpu İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, şüphelilerin Kamerun Guy D. ve Bertrand N. ile Uganda uyruklu Rebecca K. olduğunu ve İ.C'den aldıkları 60 bin 950 doları yanlarına alarak şehirlerarası yolcu otobüsü ile İstanbul'a gittiklerini belirledi.

Şüphelilerin İstanbul'daki adreslerine önceki gün jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildi.

Zanlıların İstanbul'da kaldıkları evde şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 dolar, 2 bin 500 adet sahte 200 avro, 2009 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği 3 bin adet 500 avro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik" suçlamasıyla Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen Guy D. ve Bertrand N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Rebecca K'nin ise ifadesinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç ortağı olduğu belirlenen 2 kişinin arandığı belirtildi.

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dolandırıcılık Eskişehir

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