GÜNCELLEME - Gaziantep'te 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi, hayatını kaybetti.

Onur Mahallesi'nde yaşayan Behiye Özkan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla girilen evde Behiye Özkan'ın yanı sıra kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'in (8) cansız bedeniyle karşılaşıldı. 3 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evde yapılan incelemede, söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edildi.

Behiye Özkan'ın komşularından Muhammet Eren Polat, gazetecilere, gün içinde komşularıyla görüşmediklerini ve merak ettiklerini söyledi.

Komşularının evine giderek, kapıyı çaldığını anlatan Polat, "Kapıyı kırmaya çalıştım. Ön kapıyı kırdıktan sonra komşularımın telefonunu aradım ve içeriden ses geldi. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezini aradım, itfaiye geldi. İçeri girdikten sonra öldüklerini fark ettik, hüzünlüyüz." dedi.



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