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GÜNCELLEME - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

12.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı DETAYLAR VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep 4. OSB'de bulunan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada bazı fabrika çalışanları, yangına müdahale çalışmalarını görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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