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  4. GÜNCELLEME - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

14.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 3 itfaiyeci yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, 5. Organize Sanayisi'ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibinin pamuk balyasının altında kalması sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı. Durumu ağır olan R.M. hastaneye kaldırıldı.

Yangında 4 kişi de dumandan etkilendi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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