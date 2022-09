GÜNCELLEME - Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında dün çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kavgaya karışan M.T, A.T, A.T, Z.C. ile A.T'nin Akdere Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.T, A.T, A.T. ile A.T çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Z.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında dün park edilen araç nedeniyle tartışma çıkmış, poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Y. (38) bıçakla kolundan yaralanmıştı.