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Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu

19.12.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Giresun Üniversitesine ait kullanılmayan sosyal tesiste çıkan yangında hasar meydana geldi.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde bir süredir kullanılmayan, mülkiyeti Giresun Üniversitesine ait sosyal tesis binasının birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyeti üniversiteye ait ve halen özel bir işletmenin müstecir olduğu Sahil Sosyal Tesisleri binasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktığı anımsatıldı.

Yaralanmanın olmadığı, sadece maddi hasara yol açan yangının itfaiye ekiplerinin gecikmeksizin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğü belirtilen açıklamada, "Sözleşmeye uyulmadığı ve kira bedelinin ödenmediği gerekçesiyle müstecir hakkında daha önceden açmış olduğumuz tahliye davası yaklaşık bir ay önce lehimize sonuçlanmış ancak tahliye henüz gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye birimlerinin gerekli tahkikata başladığı vurgulanan açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ayrıntılı bilgilerin yetkili birimler tarafından paylaşılacağı kaydedildi.

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yangın Giresun Üniversitesi soruşturma

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