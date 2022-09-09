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GÜNCELLEME - GRAFİKLİ - Süper Lig kulüpleri 137 yabancı futbolcu transfer etti

09.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde mücadele eden 19 takımın 18'i 243 oyuncu transferinin 137'sini yabancı uyruklulardan yana kullandı - Süper Lig takımlarının aldığı 137 yabancı oyuncu, 55 farklı ülkenin pasaportunu taşıdı - Türk takımları, en fazla yabancı oyuncuyu 8 kişiyle Portekiz'den aldı - En fazla yabancı oyuncuyu 12'şer isimle Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü kadrosuna kattı GECE YARISINDAN SONRA AÇIKLANAN TRANSFER BİLGİSİ EKLENDİ.

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Spor Toto Süper Lig kulüpleri, birinci transfer ve tescil döneminde 137 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplamda 243 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayserispor haricindeki diğer kulüpler, 83 gün süren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 243 futbolcunun 137'sini yabancı uyruklu olarak tercih etti.

Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı futbolcular, toplam 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.

- En fazla yabancı Portekiz'den

Türk kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı oyuncular, en fazla Portekiz'den geldi.

Geride kalan sezonlarda daha çok Brezilyalı oyuncuları tercih eden Süper Lig kulüpleri, bu sezon 8 oyuncuyla Portekiz'e yöneldi. Bu ülkeyi 7'şer oyuncuyla Bosna Hersek, Fransa ve Senegal, 6'şar futbolcuyla da Brezilya izledi.

Uyruklara göre Türk takımlarına transfer olan yabancı futbolcular şu şekilde:

UyrukSayıPortekiz8Bosna Hersek, Senegal, Fransa7Brezilya6Fas, İngiltere, İspanya, İtalya, Kamerun4Belçika, Danimarka, Fildişi Sahili, Gana, Gürcistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Nijerya, Sırbistan, Uruguay, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Norveç3Arjantin, Arnavutluk, Çekya, Gambiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Kolombiya, Kongo, Polonya, Rusya, Yunanistan, Mısır2Almanya, Angola, Burkina Faso, Cezayir, İsrail, İsviçre, İzlanda, Karadağ, Kosta Rika, Macaristan, Mali, Özbekistan, Romanya, Slovenya, Suriye, Ukrayna, Yeşil Burun Adaları, Japonya, Bulgaristan, Gine1- Kulüplere göre yabancı transferi

Spor Toto Süper Lig takımları arasında en fazla yabancı oyuncuyu 12'şer isimle Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü gerçekleştirdi.

En az yabancı oyuncuyu ise 3 kişiyle Fraport TAV Antalyaspor aldı.

Süper Lig kulüplerinin transfer ettiği yabancı oyuncu sayıları şöyle:

KulüpSayıAdana Demirspor12MKE Ankaragücü12Galatasaray10Alanyaspor10Fatih Karagümrük9Fenerbahçe9Ümraniyespor9Giresunspor8Başakşehir7Beşiktaş7
Trabzonspor7Konyaspor6Sivasspor6İstanbulspor6Hatayspor6Gaziantep FK5Kasımpaşa5Antalyaspor3

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