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  4. GÜNCELLEME - Hadımköy'deki metal mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Hadımköy'deki metal mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

28.02.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Hadımköy'deki metal mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi'ndeki bir imalathanede yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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