GÜNCELLEME - Hadımköy'deki metal mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Hadımköy'deki metal mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi'ndeki bir imalathanede yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Soğutma çalışmaları sürüyor.



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