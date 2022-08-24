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  4. GÜNCELLEME - Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

GÜNCELLEME - Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

24.08.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞÇİLERİN UÇURUMDAN ÇIKARILMASI VE DETAY EKLENDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde maden ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, bir maden ocağındaki işçileri taşıyan 35 AVZ 915 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki işçiler Faruk Halis (52), Bekir Pişkin (45) ve Vedat Kundakçı'nın (42) hayatını kaybettiğini belirledi.

Askeri helikopter, arazinin müsait olmaması ve sis nedeniyle bölgeye iniş yapamayınca cesetlerin çıkarılması için vinç çağrıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu, işçilerin cansız bedeni uçurumdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi İskenderun Hatay kaza

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