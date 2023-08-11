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Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldü

11.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde H.T. (70) ile aralarında ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.T, av tüfeğiyle aralarında dünürünün damadı ve oğullarının bulunduğu O.K, İ.K, A.K. ve B.D'yi öldürdü.

Olay sonrası 112 Çağrı Merkezini arayan H.T, 4 kişiyi öldürdüğünü ve olayın nerede olduğunu haber verdi.

H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Gelendost ve Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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