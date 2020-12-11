GÜNCELLEME - İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi, Sivas'a ulaştı. Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanırken İsrail yetkililerinin sistemi ve geçişleri kapatarak zorluk çıkarttıkları iddia edilen Sivasspor kafilesi, saat 06.30'da İsrail'den havalanan özel uçakla Sivas'a geldi. Kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak, saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Kafile, daha sonra takım otobüsüyle tesislere hareket etti. - "Elimizden geleni yaptık, fakat yenildik" Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Maccabi Tel-Aviv Kulübünün yaklaşık 1 ay önce Sivas'a geldiğini anımsatarak, onlara gerekli ilgi ve alakayı gösterdiklerini, iyi şekilde misafir ettiklerini belirtti. Otyakmaz, devletin imkanları ve polisin de desteğiyle Maccabi Tel-Aviv takımını maçın ardından mağlup olmalarına rağmen tokalaşarak, centilmence, sorunsuz bir şekilde İsrail'e uğurladıklarını ifade etti.

İsrail'e gittiklerinde girişte herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını dile getiren Otyakmaz, "Maçımızı oynadık, eksik olmamıza, çok sayıda Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncumuz olmasına ve takımı zorlukla kurmamıza, kalecimize dahi oyuncu forması hazırlatmamıza rağmen istekli bir mücadeleyle elimizden geleni yaptık fakat maalesef tekrar yenildik." diye konuştu. - "Her seferinde böyle şeyler yapıyorlar" Mağlubiyetin üzüntüsüyle İsrail'de havalimanına hareket ettiklerini anlatan Otyakmaz, şunları kaydetti: "Saat 01.30'da Ben Gurion Havalimanı'nın kapanacağını bize söylediler, biz de bütün ayarlarımızı buna göre yaptık. Devre arası eşyalarımızın önemli bir kısmını havalimanına gönderdik. Yine devre arası arkadaşlarımız giderek uçuş kartlarımızı da hazırladı. Hatta onlar da daha rahat olsun diye bizi 1 nolu terminale yönlendirdi. Amaç herhalde insan olmayan bir yerde bizi daha uzun süre tutmaktı. Oraya gittikten sonra yeni sistemlere geçmişler, otomatik geçiş sistemi. Bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Hepsi kapalıydı, hiçbirinden geçiş yapamadık. Daha sonra manuel olarak tek bir personel işlemimizi yapmaya kalktı, o da çok uzun sürüyordu. Biraz yardımcı olmaları konusunda kendileriyle görüşmelerde bulunduk ama çok fazla bir şey değişmedi. Daha sonra küçük çaplı bir protestoda bulunduk ama hiçbir şey değişmedi. Uçak kalkış saati yaklaştığı zaman biraz hızlandırdılar. Dedik herhalde pişman oldular ya da dışarıdan araya giren oldu ya da bizim buradaki konuşmalarımız etkili oldu. Bizi uçağa gönderiyorlar diye düşündük ama maalesef iki ayrı otobüse bindirip havalimanının içinde bizi uzun süre dolaştırdılar.

En son netice itibarıyla havalimanının kapandığını, uçuşun yapılamayacağını söylediler. Saat 05.30'a kadar bizi tuttular. Üzüldüğüm şey şu, bizler misafirperver insanlarız. Her gelen takım olsun, diğer misafirlerimiz olsun elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ama kesinlikle birkaç kere başka takımların başına da geldi bunlar. Bize kim nasıl davranıyorsa lütfen biz de onlara öyle davranalım artık. Artık yeter, her seferinde böyle şeyler yapıyorlar. Daha önce de o ülkeye gitmiştim, böyle şeyler yapılmıştı. Bunlar yapılmaya devam ediyor. Biz de onların basketbol, futbol takımlarına böyle bir muamele yaparsak sanırım bundan sonra tekrar yapmazlar diye düşünüyorum." - "Amaçları bize eziyet etmekti" Bir basın mensubunun, İsrail'de ne kadar süre kaldıklarını sorması üzerine Otyakmaz, "Saat 05.30'da uçak kalktı. 2,5 saat yaklaşık bizi oyaladılar. Sadece 43 kişiyiz, bir uçak dolusu adam değiliz ama bilerek, isteyerek yapmadılar gibi özür diliyormuş gibi yapıyorlar ama dalga geçer gibi. Ciddiler ama kesinlikle art niyetliydiler, amaçları bize eziyet etmekti. Maccabi Tel-Aviv Kulübünü de kınıyorum. İnsan biraz ilgilenir, çünkü biz onlara burada gayet iyi davrandık. Onların da biz oradan giderken ya da gidene kadar en azından gözleri üzerimizde olabilirdi." diye konuştu.