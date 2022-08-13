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  4. GÜNCELLEME- İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan tanker, emniyetle demirletildi

GÜNCELLEME- İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan tanker, emniyetle demirletildi

13.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TANKERİN DEMİRLETİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan Liberya bandıralı ''JANAKI'' isimli 183 metre uzunluğundaki tanker, emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Haydarpaşa Mendirek önünde makine arızası yapan ''JANAKI'' isimli tankerin kurtarılması için Kurtarma-9, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-4 botu olay yerine sevk edildi.

Tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, römorkörler ve KEGM-4 botu refakatinde C Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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İstanbul Boğazı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma

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