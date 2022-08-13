GÜNCELLEME- İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan tanker, emniyetle demirletildi

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa önlerinde makine arızası yapan Liberya bandıralı ''JANAKI'' isimli 183 metre uzunluğundaki tanker, emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Haydarpaşa Mendirek önünde makine arızası yapan ''JANAKI'' isimli tankerin kurtarılması için Kurtarma-9, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-4 botu olay yerine sevk edildi.

Tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, römorkörler ve KEGM-4 botu refakatinde C Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

