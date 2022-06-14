GÜNCELLEME - İstanbul'da ev sahibini öldüren kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı ev sahibini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'taki evinde yalnız yaşayan ve kira artış meselesi nedeniyle tartıştığı ileri sürülen ev sahibi Şenel Tombul'u silahla öldüren H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, 900 lira olan kirasının Şenel Tombul tarafından 5 bin liraya çıkarıldığını, daha sonra ise 2 bin 500 liraya anlaştıklarını ancak buna rağmen yine evden çıkarılmak istendiğini, bu yüzden aralarında kavga çıktığını söylediği iddia edildi.

Kavga sırasında yeni kaybettiği annesine küfür edildiğini öne süren şüphelinin, bu nedenle cinnet getirerek ev sahibini vurduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Şüpheli H.Ç, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Şenel Tombul'un cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Giresun’a gönderildi.

- Maktulün oğlundan açıklama

Babasının cenaze namazı sonrası açıklama yapan Kadir Tombul, olayın kira artışıyla ilgili olmadığını savunarak "İlk geldiğinde yanındaki kız arkadaşının nişanlısı olduğunu söyledi. Sonra farklı kadınlar, erkekler eve gelmeye başladı. Son altı ayda çıkması konusunda uyardık. Tüm komşular şikayetçiydi." diye konuştu.

Kiracının kendilerine "günü dolduğunda çıkacağını" söylediğini anlatan Tombul şöyle devam etti:

''Günü doldu. Dün de babam 'Ev buldun mu, çıkacak mısın?' diye yanına iniyor. Çıkmayacağını söylüyor. Yanında da yabancı uyruklu iki kadın var. Ardından iki gün sonra çıkmayı kabul etti. Biz de oradan indik. Sonra adam elinde silahla içeri giriyor. Üç el ateş ediyor. İkisi babama, biri arabamıza geliyor. Ondan sonra içeri kaçtı. Daha sonra polis, içerideki adamla birlikte kadınları da aldı. Olayın aslı bu."

Tombul, kiracının kendilerine mevcut kiranın beş katını teklif ettiğini öne sürerek "800 lira veriyordu. '4 bin lira vereyim, çıkmayayım.' dedi. Biz de '10 bin lira da versen çıkacaksın, sen kadın ticareti yapıyorsun.' dedik." ifadesini kullandı.

