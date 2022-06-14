YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - İstanbul'da ev sahibini öldüren kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - İstanbul'da ev sahibini öldüren kişi tutuklandı

14.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI VE MAKTULÜN OĞLUNUN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı ev sahibini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'taki evinde yalnız yaşayan ve kira artış meselesi nedeniyle tartıştığı ileri sürülen ev sahibi Şenel Tombul'u silahla öldüren H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, 900 lira olan kirasının Şenel Tombul tarafından 5 bin liraya çıkarıldığını, daha sonra ise 2 bin 500 liraya anlaştıklarını ancak buna rağmen yine evden çıkarılmak istendiğini, bu yüzden aralarında kavga çıktığını söylediği iddia edildi.

Kavga sırasında yeni kaybettiği annesine küfür edildiğini öne süren şüphelinin, bu nedenle cinnet getirerek ev sahibini vurduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Şüpheli H.Ç, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Şenel Tombul'un cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Giresun’a gönderildi.

- Maktulün oğlundan açıklama

Babasının cenaze namazı sonrası açıklama yapan Kadir Tombul, olayın kira artışıyla ilgili olmadığını savunarak "İlk geldiğinde yanındaki kız arkadaşının nişanlısı olduğunu söyledi. Sonra farklı kadınlar, erkekler eve gelmeye başladı. Son altı ayda çıkması konusunda uyardık. Tüm komşular şikayetçiydi." diye konuştu.

Kiracının kendilerine "günü dolduğunda çıkacağını" söylediğini anlatan Tombul şöyle devam etti:

''Günü doldu. Dün de babam 'Ev buldun mu, çıkacak mısın?' diye yanına iniyor. Çıkmayacağını söylüyor. Yanında da yabancı uyruklu iki kadın var. Ardından iki gün sonra çıkmayı kabul etti. Biz de oradan indik. Sonra adam elinde silahla içeri giriyor. Üç el ateş ediyor. İkisi babama, biri arabamıza geliyor. Ondan sonra içeri kaçtı. Daha sonra polis, içerideki adamla birlikte kadınları da aldı. Olayın aslı bu."

Tombul, kiracının kendilerine mevcut kiranın beş katını teklif ettiğini öne sürerek "800 lira veriyordu. '4 bin lira vereyim, çıkmayayım.' dedi. Biz de '10 bin lira da versen çıkacaksın, sen kadın ticareti yapıyorsun.' dedik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, MÜSİAD Kadın'ın Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde konuştu:Sümeyye Erdoğan Bayraktar, MÜSİAD Kadın'ın Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde konuştu:
Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldüKonya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptıEsenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kağıthane

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.