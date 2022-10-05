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GÜNCELLEME - İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

05.10.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayındır Sağlık Grubu: - "Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022'de feshedilerek, eş zamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" HASTANENİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğunu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösterir bir videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme geldiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

- Bayındır Sağlık Grubu'nun açıklaması

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada yayınlanan, kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 31 Ocak'ta İstanbul İçerenköy'deki hastanede eski bir çalışan tarafından çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtlarının bulunduğunu söyleyen bir şahıs tarafından hastane yönetimine şifahi olarak ihbar yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahısların hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirildiği dile getirilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022'de feshedilerek, eş zamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

Açıklamada, "Bayındır Sağlık Grubu olarak yaşanan bu son derece müessif hadiseye dair hukuki sürecin en yakın takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadesi kullanıldı.

İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı.

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