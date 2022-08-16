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GÜNCELLEME - İstanbul'da tartıştığı kişinin aracını yumruklayan sürücü gözaltına alındı

16.08.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda trafikte tartıştığı kişinin aracını yumruklayan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

İddiaya göre, panelvan aracıyla Ambarlar mevkisinde seyreden H.A. ile aynı istikamette ilerleyen kamyonetin sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

H.A'nın yanındaki kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, yolda ilerleyen iki araçtan kamyonet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kamyonetini geri alan sürücü, panelvanın geçişini engelledi. Kamyonetten inen sürücü, H.A'nın aracının kasası ve camlarını yumruklayarak hakarette bulundu.

Görüntülerin devamında H.A'nın kullandığı aracı takip eden kamyonet sürücüsü, trafik yavaşlayınca araçtan indi. Sürücü, H.A'nın aracının kapılarını açmaya çalışıp yeniden camı yumrukladı. Bu sırada birbirlerine sözlü hakaret eden taraflar, trafik açılınca yollarına devam etti.

Olayın ardından kamyonet sürücüsü Y.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, Yunus Emre Caddesi'nde 34 EDF 025 plakalı aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edildi. Y.E'ye, ilgili kanun maddesi uyarınca 9 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

Y.E’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu, aracının da 60 gün süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Y.E, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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