GÜNCELLEME - İzmir Foça'da makilikte çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ​​​​​​​yakınlarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ağaçlandırma sahasında da hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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