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GÜNCELLEME - İzmir Foça'da makilikte çıkan yangın söndürüldü

15.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - İzmir Foça'da makilikte çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ​​​​​​​yakınlarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Ağaçlandırma sahasında da hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyorİzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor
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yangın İzmir Foça

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