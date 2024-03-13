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İzmir'de evinde tabancayla vurulan kişi hastanede öldü

AA AA
13.03.2024 13:32
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İzmir'in Bornova ilçesinde evinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili baba gözaltına alındı.

İzmir'de evinde tabancayla vurulan kişi hastanede öldü

İddiaya göre, Barbaros Mahallesi'ndeki evinde babası A.K. (65) ile tartışan Harun K. (35) çıkan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Harun K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili Harun K'nin babası A.K'yi gözaltına aldı.

A.K, emniyetteki ilk ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü.

Karşı dairede oturan oğlunun evine gittiğinde bıçak ve tabancayla kendisine saldırdığını anlatan baba, arbede sırasında tabancanın ateş aldığını iddia etti.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada Harun K'nin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Bornova hastane baba tabanca yaralı

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