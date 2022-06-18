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GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

18.06.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bozköy Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangın, insansız hava aracı ile havadan görüntülendi.

Bölgeye, 11 arazöz ve 2 helikopterin ardından 6 arazöz, 3 dozer, 2 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.

Karadan ise 8 yer ekibi söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yangının yayılma ve büyüme tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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