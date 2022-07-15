GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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