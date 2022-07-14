GÜNCELLEME - İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinin bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Sağancı Mahallesi'ndeki bir süt tesisinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Tesisin yanı sıra İzmir-Çanakkale Otoyolu'ndaki saman yüklü tır da alevler arasında kaldı.
Otluk bölgede de etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de havadan 3 helikopter ve 2 uçakla destek veriyor.
Tesis çalışanları, büyükbaş hayvanları tahliye etti.
İzmir-Çanakkale Otoyolu bir süre önlem amacıyla trafiğe kapatılırken trafik akışı İzmir yönüne Dikili, Çanakkale yönüne ise Bergama ilçe merkezinden geçen yoldan sağlandı.
Ekiplerin çalışması sonucu İzmir'den Çanakkale yönüne 1 şerit hariç yol trafiğe açıldı.
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