GÜNCELLEME - İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinin bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sağancı Mahallesi'ndeki bir süt tesisinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Tesisin yanı sıra İzmir-Çanakkale Otoyolu'ndaki saman yüklü tır da alevler arasında kaldı.

Otluk bölgede de etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de havadan 3 helikopter ve 2 uçakla destek veriyor.

Tesis çalışanları, büyükbaş hayvanları tahliye etti.

İzmir-Çanakkale Otoyolu bir süre önlem amacıyla trafiğe kapatılırken trafik akışı İzmir yönüne Dikili, Çanakkale yönüne ise Bergama ilçe merkezinden geçen yoldan sağlandı.

Ekiplerin çalışması sonucu İzmir'den Çanakkale yönüne 1 şerit hariç yol trafiğe açıldı.

