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GÜNCELLEME - İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangına müdahale ediliyor

14.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinin bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sağancı Mahallesi'ndeki bir süt tesisinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Tesisin yanı sıra İzmir-Çanakkale Otoyolu'ndaki saman yüklü tır da alevler arasında kaldı.

Otluk bölgede de etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de havadan 3 helikopter ve 2 uçakla destek veriyor.

Tesis çalışanları, büyükbaş hayvanları tahliye etti.

İzmir-Çanakkale Otoyolu bir süre önlem amacıyla trafiğe kapatılırken trafik akışı İzmir yönüne Dikili, Çanakkale yönüne ise Bergama ilçe merkezinden geçen yoldan sağlandı.

Ekiplerin çalışması sonucu İzmir'den Çanakkale yönüne 1 şerit hariç yol trafiğe açıldı.

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yangın İzmir Bergama

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