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GÜNCELLEME - İzmir'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

21.08.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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