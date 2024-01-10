Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kahramanmaraş Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Nurhak ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını vurgulayarak, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

