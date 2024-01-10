YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

10.01.2024 07:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kahramanmaraş Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Nurhak ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını vurgulayarak, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara’da yağmur nedeniyle yol çöktü, çöp kamyonu askıda kaldıAnkara’da yağmur nedeniyle yol çöktü, çöp kamyonu askıda kaldı
Arnavutköy’de film platosu alev alev yandıArnavutköy’de film platosu alev alev yandı
Kütahya’da Yunus Timlerince bir kişiden uyuşturucu madde ele geçirildiKütahya’da Yunus Timlerince bir kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Nurhak açıklama

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:44
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Çinar eczanesi
Onikisubat
Güneş eczanesi
Elbistan
Çaglayan eczanesi
Cagliyancerit
Ekinözü eczanesi
Ekinozu
Yeni eczanesi
Afsin
Erdem eczanesi
Dulkadiroglu
Göktuğ eczanesi
Onikisubat
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.