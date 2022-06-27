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GÜNCELLEME - Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

27.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenice ilçesinde evi ve bahçesi zarar gören Naile Çengel: - "Suyun eve girmemesi için kum torbaları koyduk" GELİŞMELER VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yaşanan heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı.

Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden kontrollü geçiş sağlanıyor.

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İlçede tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Karabük-Yenice kara yolu ilçe çıkışında meydana gelen heyelan sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Yenice-Yortanpazarı yolu da yükselen su ve molozlar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Şirin köyünde bulunan taş köprünün de bir bölümü çöktü.

Atatürk Mahallesi'nde Naile Çengel'e ait ev ve sera ile tarım alanları su altında kaldı.

Çengel, yıllardır böyle bir olayı yaşamadıklarını belirterek, "Evim gitti, bahçem gitti, yardım istiyorum. Suyun eve girmemesi için kum torbaları koyduk." dedi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Çengel, bahçesinde domates, biber, fasulye yetiştirdiğini, bunları yediklerini, ikram ettiklerini ve sattıklarını ama şimdi hiçbirinin kalmadığını ifade etti.

İlçede dün sağanak nedeniyle Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir bölümü kısmen çökmüş, bazı iş yerlerini su basmış, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Atatürk Mahallesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapanmıştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı da ilçede incelemelerde bulunmuştu.

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