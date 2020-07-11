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GÜNCELLEME - Kars'ta sel nedeniyle evler zarar gördü, hayvanlar telef oldu

KARS HABERLERİ  | 11.07.2020 22:49 | Son Güncelleme

Selim Kaymakam vekili İshak Çınar: - "Her şey kontrol altında, 30 evde hasar olduğunu düşünüyoruz" KAYMAKAM İSHAK ÇINAR'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kars'ın Selim ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Başköy köyünde öğleden sonra aniden etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar görürken, birçok hayvan telef oldu.

Selle yükselen sular, beraberinde toprakları getirdi. Bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve ARAS EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kağızman Kaymakamı ve Selim Kaymakam vekili İshak Çınar, Selim ilçesinde sel nedeniyle hasar gören Başköy köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam İshak Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yoğun bir yağıştan sonra talihsiz bir olay yaşadıklarını anlatan Çınar, “Valimiz Türker Öksüz koordinesinde devletin kurumları burada seferber edilmiş durumda. İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma, Aras EDAŞ, DSİ'nin bütün ekipleri burada yoğun bir şekilde çalışmakta. Bu sorunu en kısa sürede bertaraf edeceğiz. Her şey kontrol altında. 30 evde hasar olduğunu düşünüyoruz, çalışmalar tamamlandığında hasar tam olarak ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin köydeki çalışmaları devam ediyor.

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