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GÜNCELLEME - Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

03.09.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle Kastamonu-Sinop kara yolunda ağaçlar yola devrildi, bir alışveriş merkezinin çatısı çöktü DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara yol açtı.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Vatandaşlardan Ali Zayıfoğlu AA muhabirine, alt geçitten geçerken aracının arızalandığını söyledi.

Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla aracını sudan çıkardıklarını ifade eden Zayıfoğlu, "Bartın'dan Kastamonu'ya kardeşimin yanına gelmiştim. Alt geçitten geçerken aracım stop etti. Suyun içinde kaldık. Arabam şu anda çalışmıyor." dedi.

Sağanağın ardından kentteki bir çok iş yerinde su baskını yaşandı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin ise tavanında çökme meydana geldi. Tavanın çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu-Sinop kara yolunda ise yola devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

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Kastamonu Alışveriş merkezi çatı sağanak

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

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