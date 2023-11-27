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Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu

27.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.

İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi.

Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Kamboçya gemi

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