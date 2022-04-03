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GÜNCELLEME - Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

03.04.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Suriye uyruklu Y.A.B'nin, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde 2 gün önce evinde çıkan yangında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu H.E. (19) ve H.H'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye gönderildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında önceki gece yangın çıkmış, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Y.A.B'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.A.B'nin bedeninde bıçak kesiklerine rastlamış, cinayet şüphesiyle çalışma başlatmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi ve araştırmalar sonucunda yakalanan zanlılar, alacak verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediklerini ve maktulün cep telefonunu aldıklarını itiraf etmişti.

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