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GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

24.03.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızderbent Mahallesi'nde dün aralarında husumet olduğu öğrenilen Hasan Aksüt'ü (60) kahvehanede çıkan kavgada tabancayla öldürdükten sonra Yalova'nın Altınova ilçesine kaçan Osman A'nın (74) yolcu minibüsüyle tekrar Karamürsel'e geldiği bilgisine ulaştı.

Dereköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında söz konusu minibüsü durduran ekipler, Osman A'yı gözaltına aldı.

Üzerinden yaklaşık 11 bin lira çıktığı, olayda kullandığı tabancayı Yalova'da Çiftlikköy ilçesi Topçular İskelesinde denize attığı öğrenilen Osman A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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