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GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavgada aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

20.05.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır iki kişi yaralandı.

Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 429. Sokak'ta Osman A, eşi Hanife A, kardeşi Ömer A. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla açılan ateşle Osman A, eşi Hanife A. ile Ömer A. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Osman A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Hanife A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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