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GÜNCELLEME - Konya'da av tüfeğiyle kayınpederi ve bacanağını öldüren zanlı yakalandı

13.01.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Konya'da av tüfeğiyle kayınpederi ve bacanağını öldüren zanlı gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanına gelen Şenol Y. (39), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bacanağı Mustafa Arslan (35) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol Y, av tüfeğiyle Arslan'a ateş ederek dükkana ait kamyonetle olay yerinden kaçtı. Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Ardından Erkanlı Sokak'taki oto sanayi sitesinde, kayınpederi Bekir Dağdeviren'e (68) ait dükkana giden Şenol Y. (39), kayınpederine de ateş açtı.

Buradan da kaçmaya çalışan Şenol Y'yi çevredeki esnaf yakalayarak polise teslim etti.

Ağır yaralanan Dağdeviren, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Dağdeviren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen Arslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Zanlı polis ekiplerince emniyete götürüldü.

İddiaya göre, Şenol Y'nin eşi, aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle çocuklarını da alarak babasının evine yerleşti. Zanlının da olanlardan bacanağı ve kayınpederini sorumlu tuttuğu öğrenildi.

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