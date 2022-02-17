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  4. GÜNCELLEME - Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

17.02.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün (41) silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler Gül (38) Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Yakınlarınca teslim alınan cenaze, Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serdar Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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