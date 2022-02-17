GÜNCELLEME - Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün (41) silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler Gül (38) Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Yakınlarınca teslim alınan cenaze, Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serdar Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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