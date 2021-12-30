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GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 9 zanlı tutuklandı

30.12.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta 16 Aralık'taki olaya ilişkin çalışma yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının aralarında alacak meselesi bulunan Konya ile Adana'daki iki uyuşturucu çetesiyle bağlantılı olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, iki ilde düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Sinan A'nın da aralarında bulunduğu 6'sı kadın 17 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ile metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin "uyuşturucu kullanma, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, yağma, gasp, mühür bozma, güveni kötüye kullanma ve fuhşa teşvik" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u ise "kasten öldürme, suç delillerini gizleme ve suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı. Hakimlikçe, 6 şüpheli hakkında adli kontrol talebi kararı verildi, 1 şüpheli de Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Katil zanlısı Sinan A'nın Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta 16 Aralık'ta Serhat Özkaya ile Cüneyt Ö. silahlı saldırıya uğramış, Özkaya olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Cüneyt Ö. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Konya silahlı saldırı

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