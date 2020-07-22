GÜNCELLEME - Konya'da "büyü bozma" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheli serbest bırakıldı

Konya'da bir büfeye gelen müşterilere "Sende büyü var" diyerek kandıran ve yaptıkları seanslarla mağdurlardan para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetçilerin, kendisini "Büyü bozan hoca" olarak tanıtan bir kişi tarafından dini duyguları sömürülerek dolandırıldıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Yaşar D'nin (46) Karatay ilçesindeki bir büfeye gelen müşterileri, büyü olduğunu söyleyerek kandırdığı, mağdurları evine çağırıp para karşılığında seanslar yaptırdığını tespit etti.

Yaşar D. ve büfe işletmecisi İsmail U. (29), düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evde büyü yapmada kullanıldığı değerlendirilen 7 düğüm atılmış ip ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

