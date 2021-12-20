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  4. GÜNCELLEME - Konya'da kar nedeniyle 12 ilçede ilk ve orta okullara eğitime 1 gün daha ara verildi

GÜNCELLEME - Konya'da kar nedeniyle 12 ilçede ilk ve orta okullara eğitime 1 gün daha ara verildi

20.12.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK İLÇELER GÜNCELLENDİ

Konya'da hava koşulları nedeniyle 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle merkez ilçeler Karatay, Meram, Selçuklu ile Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Hadim, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21 Aralık Salı eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Hafta sonu ektili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 26 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

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Konya yüz yüze eğitim

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