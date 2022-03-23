GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında alacak verecek melesinden tartışma çıktı.

Tartışma iş yerinin çıkışında kavgaya dönüşünce, K.T. M.A. ve Ş.Ö. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. N.T, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'ye silahla ateş ederek öldürdüğü, doktoru babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği iddia edildi.

Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. silahla hafif yaralandı. N.T. ve Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. gözaltına alındı.

İki tabanca, bir pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.

