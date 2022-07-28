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GÜNCELLEME - Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı

28.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müdürün uyguladığı Heimlich manevrası, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi AÇIKLAMA EKLENDİ

GÜNCELLEME - Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü kurtardı

Malatya'da okul müdürü, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Battalgazi ilçesindeki Derme İmam Hatip Ortaokulunda yaz kursunda öğrenim gören 8 yaşındaki Kasım Alomori'nin nefes alamadığını fark eden arkadaşları, durumu okul müdürü Aziz Şekerci'ye bildirdi.

Çocuğun yanına gelen Şekerci, önce sırtına vurduğu Kasım'a Heimlich manevrası uyguladı.

Öğretmenin müdahalesinin ardından rahat nefes almaya başlayan Kasım, daha sonra ambulansla kontrol için hastaneye götürüldü.

Yaşananlar, okuldaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Okul Müdürü Aziz Şekerci, AA muhabirine, olayı duyar duymaz bahçeye çıktığını söyledi.

Öğrencinin nefes almakta zorlandığını gördüğünü anlatan Şekerci, şöyle konuştu:

"Hemen müdahale ettim. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği ilk yardım kursu sayesinde konuyu biliyordum. Aynı zamanda afet eğitmeniyim. Heimlich manevrasıyla müdahale ettim, çok şükür nefes almaya başlayınca müdahaleyi bıraktım. O anda ben de çok korkmuştum, sonuçta bir can. Müdahaleyi yaptım, çocuk nefes almaya başlayınca ambulans da gelmişti. Çok şükür çocuğumuz iyi. O an sadece bir can kurtarmak aklınıza geliyor. O çocuğun kim olduğu, milliyeti hiçbir şey aklınıza gelmiyor. Sadece o canı kurtarmaya odaklanıyorsunuz. O canı kurtardığınızda, müdahaleniz başarılı olduğunda da dünyalar sizin oluyor."

Eğitimcilerin dönemsel olarak bu eğitimi aldığını hatırlatan Şekerci, "Biz bilgi sahibiyiz ama tüm ailelerin Heimlich manevrasını, ilk yardım eğitimini alması lazım." dedi.

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Malatya heimlich manevrası

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