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  4. GÜNCELLEME - Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

11.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Malatya'da inşaat çalışmalarında vincin üzerlerine düşmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında dün vincin işçilerin üzerine düşmesiyle ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan vinç operatörü M.B. ile ustalar Ö.G. ve Y.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen vinç operatörü M.B. tutuklandı.

Ustalar Ö.G. ve Y.G. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında dün vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmının inşaat alanındaki işçilerin üzerine düşmesi sonucu, işçilerden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetmiş, Musa Aydın (25) ise ağır yaralanmış, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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İşçi Malatya vinç

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