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GÜNCELLEME - Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı

22.04.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ YAKALANMASI VE DETAY EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Başlıoğlu Mahallesi'nde aralarında tarla sulama meselesi nedeniyle husumet bulunan ve aynı bölgede küçükbaş hayvan sürüsü güden A.D. (55) ile amcasının oğlu Ramazan D. (55) arasında Devler mevkisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, Ramazan D'yi av tüfeğiyle öldürdü.

A.D, olay yerinden suç aleti ile kaçtı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, zanlının olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Ellen mevkisindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

Olay kullandığı av tüfeğiyle yakalanan A.D. gözaltına alındı.

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