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  4. GÜNCELLEME - Manisa'daki silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Manisa'daki silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

21.02.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı MAHMEKE SONUCU EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kırkağaç'ın Hıdırağa Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada Öner Ü. ve C.Ü kardeşler, silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kardeşlerden Öner Ü. kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin N.Ş, O.Ş, L.Ş. ve S.Ş'yi gözaltına aldı.

L.Ş. ve S.Ş. ifadelerinin ardından serbest serbest bırakılırken, O.Ş. ile N.Ş. ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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