GÜNCELLEME - Mardin'de Suriyeli kuyumcunun silahlı saldırıda öldürülmesi kamerada

MARDİN (AA) - Mardin'de, Suriye uyruklu bir kuyumcunun silahlı saldırıda öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez 1. Caddesi'nde kuyumculuk yapan İbrahim Hamse, akşam saatlerinde iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, Hamse'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken caddeyi trafiğe kapattı.

Silahlı saldırı anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çarşaflı bir kişinin iş yerine girmeye çalıştığı sırada Hamse'ye silahıyla ateş ettiği ve kaçtığı anlar yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz