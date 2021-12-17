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GÜNCELLEME - Mardin'de Suriyeli kuyumcunun silahlı saldırıda öldürülmesi kamerada

17.12.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'de, Suriye uyruklu bir kuyumcunun silahlı saldırıda öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez 1. Caddesi'nde kuyumculuk yapan İbrahim Hamse, akşam saatlerinde iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, Hamse'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken caddeyi trafiğe kapattı.

Silahlı saldırı anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çarşaflı bir kişinin iş yerine girmeye çalıştığı sırada Hamse'ye silahıyla ateş ettiği ve kaçtığı anlar yer alıyor.

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