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  4. GÜNCELLEME - Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan zanlı tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 01.07.2020 20:02 | Son Güncelleme

ZANLININ TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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