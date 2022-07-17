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  4. GÜNCELLEME - Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı

GÜNCELLEME - Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı

17.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde istirahatli polis memurunu kafede tabancayla yaralayıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Beydeğirmeni Mahallesi'ndeki kafeye giden Burdur Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.Y. ile M.G (30) ve H.V. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında zanlılardan biri E.Y'ye tabancayla ateş edip kaçtı, diğeri de olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan E.Y, 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, kaçan zanlılar M.G. ve H.V'yi yakaladı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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polis Mersin Tarsus kafe

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