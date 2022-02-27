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GÜNCELLEME - Mersin'de servis otobüsünün otomobilin üzerine devrildiği kazada bir kişi öldü 32 kişi yaralandı

27.02.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otobüsteki 3'ü ağır 28 işçi ile otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Silifke Devlet Hastanesinde tedaviye alınan otomobildeki bir yaralı kurtarılamadı.

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