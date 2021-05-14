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GÜNCELLEME - Mersin'de trafik kazasına karıştıkları kişiyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı

14.05.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik: - "Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsızdır, tamamen adli bir olaydır" VALİLİĞİN AÇIKLAMASI VE GELİŞMELER EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyrukluyu darbeden 3 zanlı gözaltına alındı.

Tatil için Irak'ın Erbil kentinden Antalya'ya giden M.M.K, içerisinde ailesinin de bulunduğu otomobille Gözsüzce Mahallesi'nde hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kazanın ardından M.M.K. ile diğer otomobildeki M.F.O, M.B.S. ve S.O. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen M.M.K. ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan M.F.O, M.B.S. ve S.O'yu kısa sürede yakaladı.

Gözaltındaki zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.M.K. de taburcu edildi.

- "Tamamen adli bir olaydır"

Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada, olayın hasarlı trafik kazasından sonra yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsızdır, tamamen adli bir olaydır. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K Anamur Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavinin ardından taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi, ilçemizde bizim misafirimizdir."

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