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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

19.12.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik şafak operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adres tespit edildi.

Bu kapsamda, şafak vakti şüphelilerin yakalanmasına yönelik çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Dron destekli eş zamanlı operasyonda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu, 12 bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.

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polis Gözaltı Mersin şafak operasyonu

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